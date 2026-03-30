«СВОй бизнес»: В Ростовской области для участников спецоперации и их семей стартовала обучающая программа

В Ростовской области, как и по всей России, стартовала федеральная обучающая программа «СВОй бизнес». Она рассчитана на участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.
Пятидневная программа направлена на развитие предпринимательских навыков у участников. С ее помощью бойцы, вернувшиеся со службы, могут получить необходимые знания для открытия собственного дела при поддержке государства. Это один из эффективных способов помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни.
— Участники специальной военной операции — это подлинные герои нашего времени. При возвращении домой они также должны найти достойное место в мирной жизни. Мы надеемся, что ветераны вольются в созидательную работу на своей родной земле, — приветствовал слушателей зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев.
С этого года, как сообщил депутат, донской парламент перешел к новому этапу законодательной поддержки участников спецоперации. В центре внимания теперь — помощь в адаптации к гражданской жизни и трудоустройстве. Так, принят закон о квотировании вакансий для ветеранов боевых действий. Также в региональный закон внесли изменения, позволяющие участникам СВО заключать социальный контракт на открытие собственного бизнеса. Размер поддержки по нему достигает 350 тысяч рублей. Помимо этого, в Ростовской области для бойцов действуют более 80 мер поддержки регионального и муниципального уровня.
Как отметил региональный координатор проекта «Предпринимательство» от «Единой России» Виктор Халын, прошедшие СВО ветераны, обладают ценными для бизнеса качествами — строгой дисциплиной, устойчивостью к стрессу, развитыми лидерскими навыками.
— Не хватает, может быть, знания языка, на котором говорит экономика. И программа «СВОй бизнес» как раз направлена на то, чтобы научить их этому языку, первоначальным навыкам, пониманию законов, бизнес-подходов, доступных мер поддержки. Это должно помочь встать на ноги и развиваться, — объяснил депутат.
На тренинг-интенсиве участники изучат азы предпринимательства, разберутся в юридических и налоговых вопросах, подберут идею для старта, научатся разрабатывать бизнес-план, познакомятся с успешными действующими компаниями и защитят собственные проекты. Занятия проводят опытные бизнес-тренеры, предприниматели и наставники. Организаторами программы являются «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП.
