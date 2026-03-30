Депутат Бессараб ответила на призыв Дерипаски ввести 12-часовой рабочий день

Сейчас в России действует 40-часовая рабочая неделя, которая является основой трудовых отношений. Об этом в понедельник, 30 марта, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам ранее перейти на рабочий график с 08:00 до 20:00, включая субботу. Он пояснил, что такой режим поможет быстрее пройти «трансформацию», необходимую в текущей экономической ситуации.
— Я бы хотела напомнить о том, что у нас давным-давно, еще при социализме, как говорится, победили рабочие классы. Рабочая неделя у нас 40-часовая с двумя выходными днями. То есть пятидневная рабочая неделя, — напомнила депутат.
При этом парламентарий подчеркнула, что никто не вправе запретить самому Дерипаске работать столько, сколько он пожелает. Однако, по словам народной избранницы, это не означает, что тот может распространять подобный режим на своих сотрудников.
— При этом никто не запрещает нашему уважаемому земляку работать самому столько, сколько ему нравится работать. Но это не значит, что он может то же самое требовать от своих работников, — передает слова Бессараб Lenta.ru.
Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что у предложения предпринимателя Дерипаски нет никаких перспектив. Подобные вопросы сейчас не обсуждаются.