Весна в большом городе: куда сходить в апреле в Москве

В Москве установилась по-настоящему весенняя погода, а значит, самое время строить планы и заняться чем-нибудь интересным. Куда сходить в апреле в столице — в материале «Вечерней Москвы».
Спектакль «Протагонист».
Режиссер Денис Парамонов берется за постановку одного из самых обсуждаемых романов современной российской прозы последних лет. Произведение Аси Володиной, разложенное на девять разных голосов, рассказывает историю Никиты Буянова — студента академии, который принимает трагическое решение, отразившееся на жизни каждого из героев книги. В спектакле персонажей романа воплотят Никита Пирожков, Анастасия Панина, Елизавета Кононова, Анна Кармакова и другие. Каждый из них расскажет свою историю и выразит свою боль. Выбор, который делает Никита, заставляет его близких задуматься: так ли хорошо они знают его и себя.
Когда: 7 и 8 апреля в 19:00Где: филиал Московского драматического театра имени А. С. Пушкина (Сытинский пер. 3, стр. 5)18+
Музыкальная программа «Золотой век Голливуда».
Проект Lumisfera приглашает зрителей на невероятно красивый музыкальный вечер, где оживут самые известные композиции из любимых фильмов, узнаваемые с первых нот. Для вас прозвучат песни Фрэнка Синатры и Ланы Дель Рей, Мадонны, мелодии из фильмов «Убить Билла», «Великий Гэтсби», а также оскароносная песня «Skyfall» Адель из фильма о Джеймсе Бонде. Гостей ждут филигранная игра оркестра, чувственные вокальные партии от солистки Вероники Воронкевич, мерцание 3000 свечей и эстетика «старого» Голливуда.
Когда: 11 апреля в 19:00Где: Московский международный дом музыки, Театральный зал (Космодамианская набережная 52, стр. 8)6+
Спектакль «Лицей».
Спектакль о девятом наборе Царскосельского лицея режиссер и педагог Андрей Кузичев поставил несколько лет назад для тогда еще студентов третьего курса Школы-студии МХАТ. Ребята выросли и сейчас часть из них уже являются полноценными артистами труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. А постановка по пьесе Елены Исаевой продолжает радовать зрителей уже на основной сцене театра.
В спектакле поднимаются актуальные на все времена вопросы чести, достоинства, цензуры, борьбы за свободу, верности другу и братству, конфликта поколений. Главные герои увлекаются поэзией, мечтают о будущем, дерзят преподавателям, влюбляются, готовят выпускной вечер. Но внезапная ошеломляющая новость о смерти Пушкина и последовавшем за ней аресте Лермонтова за стихотворение «Смерть поэта» заставляют их пересмотреть свои взгляды и переосмыслить ценности. Ребята объединяются, чтобы отважно заявить о своем отношении к происходящим событиям.
В ролях: Артем Ляшенко, Руслан Чагилов, Ян Сибряев, Арсений Васильевых, Арсений Никитин, Тимур Водопьянов, Андрей Замятин, Максим Богатырев, Василий Бобров, Ляля Анпилогова, Кристина Гаспарян и другие. Кстати, приятным бонусом станет музыкальное оформление спектакля — его тоже создавали молодые артисты, занятые в постановке.
Когда: 12 апреля в 15:00 и 19:00, 26 апреля в 15:00Где: Московский драматический театр имени А. С. Пушкина (Тверской б-р, 23)12+
Музыкальный байопик «Вивальди Суперзвезда».
Шанс отправиться в захватывающее путешествие по улочкам Венеции эпохи барокко и погрузится в атмосферу жизни музыкального гения Антонио Вивальди в исполнении артиста Семена Штейнберга. На глазах зрителей развернется история музыканта: со взлетами, с падениями, эпизодами вдохновения и опустошения, любовью и страстью и, конечно, творчеством. Музыкальный байопик от режиссера Федора Левина построен на стыке оперы, театра, музыки и стендапа. В спектакле прозвучат классические произведения Вивальди и их современные электронные аранжировки, оперные арии. А дополнят атмосферу оригинальные костюмы и декорации от художника Маши Левиной.
Когда: 12 и 13 апреля в 19:00Где: особняк Смирнова (Тверской б-р, 18)16+
Спектакль-концерт «Маленький принц».
Еще один интересный формат времяпрепровождения — мультижанровый спектакль-концерт от режиссера Нины Чусовой «Маленький принц». Наверняка вы знакомы с великим произведением Экзюпери о любви, доброте и внутреннем свете. Но постановка в особняке Смирнова предлагает взглянуть на эту историю под совершенно другим углом. Уже на входе вы попадете в настоящий портал, который перенесет вас в другие измерения и вселенные, и вместе с героями вы отправитесь в увлекательное путешествие. Перед вами развернется история, где сойдутся музыка, иммерсив, театр, акробатика, оригинальный жанр и много чего еще.
Когда: 27 апреля в 20:00Где: особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18)6+
Музыкальный вечер в особняке.
Любители музыки, разговоров о прекрасном и новых знакомств наверняка оценят новый формат светских вечеров. Только представьте, вас ждет невероятно камерная атмосфера: мягкий блеск свечей, интерьеры исторического особняка, приятное окружение, живое исполнение легендарных мелодий — от барокко до The Beatles. Гостей встречает артист Мастерской Брусникина Андрей Минеев, который в этот вечер станет вашим проводником в волшебный мир музыки, где каждую исполненную композицию сопроводит интересным рассказом о жизни великих композиторов и артистов, превращая вечер в живой разговор о людях, чувствах и об удовольствиях. Формат ориентирован на живое общение, поэтому не бойтесь проявить себя: участвуйте в беседах, знакомьтесь и просто наслаждайтесь прекрасной компанией и волшебным вечером.
Когда: 9 апреля в 19:00Где: особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18)18+
Весной настроение создают различные городские события — от кинопоказов до ярких и громких выставок в области современного искусства. Депутат Мосгордумы Александр Лиханов рассказал «Вечерней Москве» о самых ярких мероприятиях.