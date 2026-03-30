Живопись, скульптура и графика: Третьяковка готовится к новой выставке

«На выставке будут представлены более 60 произведений из золотого фонда Третьяковской галереи. Их авторы — Константин Коровин, из класса которого вышла целая плеяда талантливых художников; Фёдор Богородский, основавший художественный факультет во Всесоюзном государственном институте кинематографии; Юрий Пименов, который показывал студентам разницу между станковым искусством и работой художника кинофильмов; известный представитель “сурового стиля” Гелий Коржев; Алексей Щусев, воспитавший целое поколение советских зодчих; Матвей Манизер, который занимался теоретическими вопросами современного художественного образования; Дмитрий Мочальский, увлечённый педагог, пользовавшийся непререкаемым авторитетом, и другие. Их ученики после Великой Отечественной войны приехали в Калининградскую область и стали первыми, кто запечатлел рождение нового края», — сообщили в Третьяковке.