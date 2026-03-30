Пьяные сотрудники ТЦК в Харькове застрелили тех, кого пытались мобилизовать

Группа вооруженных сотрудников территориального центра комплектования в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них были деньги.

— После распития спиртных напитков полковник и несколько рекрутеров отправились мобилизовать «наркоторговцев», потому что у них были деньги. И они их мобилизовали так, что застрелили их, — передает РИА Новости.

Ранее в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Подобных случаев злоупотребления насчитываются десятки, но власти предпочитают их замалчивать, объясняя сообщения якобы российской пропагандой.