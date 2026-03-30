В Китае решили запретить хранить прах в пустующих квартирах вместо кладбищ

В Китае вступит в силу закон, который запрещает хранить прах умерших в жилых квартирах многоэтажных домов. Об этом сообщила газета Financial Times.
Так называемые квартиры для праха стали популярными на фоне старения населения и падения рынка недвижимости: покупка пустующей квартиры зачастую оказывается дешевле, чем аренда места на городском кладбище.
— Когда пространство теряет ценность как место для жизни, люди находят для него новую ценность. И для многих эта новая ценность состоит в хранении праха, — пояснила доктор Калифорнийского университета в Ирвайне Синьи Ву.
Закон вступит в силу перед традиционным праздником Цинмин — фестивалем поминовения предков. Новые правила направлены на прекращение практики, когда семьи хранят останки своих родственников в незанятых квартирах вместо дорогостоящих участков на кладбище.
Стоимость похорон в Китае одна из самых высоких в мире. Как отмечается в статье, средние затраты на погребение составляют около 37 375 юаней — примерно 45 процентов от среднегодового дохода. При этом участки на кладбище предоставляются только в аренду на 20 лет, тогда как право пользования жилой недвижимостью действует 70 лет. Тем не менее закон, вероятно, не остановит эту практику полностью. По оценкам исследователей, многие семьи будут продолжать хранить прах.
Явление «квартир с прахом» возникло на фоне двух противоположных тенденций. Рынок недвижимости в Китае испытывает глубокий кризис с 2021 года, в то время как страна стремительно стареет: в 2025 году число смертей достигнет 11,3 миллиона при 7,9 миллиона рождений, говорится в материале.
Еще одна необычная практика прижилась в Японии. В Стране восходящего солнца наблюдается повышенный интерес к услугам «охотников за привидениями». Причем эксперты считают, что он обусловлен ростом цен на жилье.