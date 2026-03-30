В Китае решили запретить хранить прах в пустующих квартирах вместо кладбищ

Стоимость похорон в Китае одна из самых высоких в мире. Как отмечается в статье, средние затраты на погребение составляют около 37 375 юаней — примерно 45 процентов от среднегодового дохода. При этом участки на кладбище предоставляются только в аренду на 20 лет, тогда как право пользования жилой недвижимостью действует 70 лет. Тем не менее закон, вероятно, не остановит эту практику полностью. По оценкам исследователей, многие семьи будут продолжать хранить прах.