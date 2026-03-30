Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отключение света произошло в Советском районе Ростова

Авария на линии оставила без электричества жителей Западного массива в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 30 марта, в Советском районе Ростова произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Донэнерго» в своих социальных сетях.

— В 20:15 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов, — рассказали энергетики о сроках устранения аварии.

Без электричества временно остались жители домов, расположенных в границах проспекта Стачки, а также улиц Батуринской, Литвинова, Курортной и Кулагина.

Специалисты предупредили горожан, что подача ресурса в квартиры будет возобновлена без дополнительного предупреждения.

Напомним, 30 марта глава Ростова Александр Скрябин рассказал, когда в городе отключат отопление.

— Несмотря на заметное потепление, остаются риски снижения температур. После остановки циркуляции воды снова запустить систему не получится, на это потребуется не менее двух недель, — пояснил Александр Юрьевич.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.