Массовое отключение света произошло в Советском районе Ростова

Вечером в понедельник, 30 марта, в Советском районе Ростова произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщила компания «Донэнерго» в своих социальных сетях.
— В 20:15 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов, — рассказали энергетики о сроках устранения аварии.
Без электричества временно остались жители домов, расположенных в границах проспекта Стачки, а также улиц Батуринской, Литвинова, Курортной и Кулагина.
Специалисты предупредили горожан, что подача ресурса в квартиры будет возобновлена без дополнительного предупреждения.
Напомним, 30 марта глава Ростова Александр Скрябин рассказал, когда в городе отключат отопление.
— Несмотря на заметное потепление, остаются риски снижения температур. После остановки циркуляции воды снова запустить систему не получится, на это потребуется не менее двух недель, — пояснил Александр Юрьевич.
