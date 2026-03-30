Стал известен размер зарплаты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, согласно официальной декларации, ежемесячно получает заработную плату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Доходы главы государства за прошлый год состояли из оклада президента, банковских процентов и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

Так, за прошлый год суммарный доход украинского лидера составил около семи миллионов гривен. Состояние Зеленского, согласно декларации, остается стабильным. Сейчас в декларации указаны 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счете в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро, передает Lenta.ru.

Мать президента Украины, 74-летнняя Римма стала владелицей элитных апартаментов в Дубае стоимостью 3,2 миллиона долларов. Жилье площадью 200 квадратных метров расположено в самом высоком здании в мире — многофункциональном небоскребе Бурдж-Халифа.

Кроме того, в январе в Сети появились подробности «секретного» отдыха жены украинского президента Елены Зеленской. Ее заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Номер жены украинского лидера в премиальном отеле Badrutt’s Palace стоил 7,5 тысячи евро за сутки пребывания — 760 тысяч рублей.

