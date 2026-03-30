В Национальном центре «Россия» представили программу 80-летия Калининградской области

30 марта на площадке Национального центра «Россия» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и первого зампреда правительства Дениса Мантурова прошло заседание оргкомитета по подготовке к 80-летию Калининградской области. Участие приняли вице-премьер Татьяна Голикова, министр спорта Михаил Дегтярев, помощник президента Владимир Мединский и другие члены оргкомитета.
Программа обновления региона включает более 500 инфраструктурных и благоустроительных проектов, а событийная программа насчитывает свыше 450 мероприятий. Изменения затронут все 22 муниципалитета. Программа «80−85», разработанная с учетом предложений жителей, охватит строительство социальных объектов, реконструкцию коммунальной инфраструктуры, капремонт дорог, берегоукрепление и обновление городского транспорта.
Общий объем финансирования — не менее 30 млрд рублей ежегодно, из них порядка 7 млрд — на благоустройство территорий в муниципалитетах. Более 90% инициатив, предложенных жителями, учтены и включены в программу.
Среди приоритетных — строительство филиала Национального центра «Россия» на месте Дома советов. Комплекс площадью 47 тыс. кв. м займет 12 гектаров, рядом появится ландшафтный парк «Россия» на 10 гектарах. Новое пространство сможет принимать до 3,5 млн посетителей в год.
Также в планах — реконструкция стадиона «Балтика», Центрального парка, создание пешеходного моста к острову Канта, перезапуск Янтарной мануфактуры как культурно-образовательного центра.
В рамках юбилея предусмотрены адресные меры поддержки: выплаты ветеранам становления области в размере 30 тыс. рублей, акция «Забота и внимание» с выездной проверкой условий жизни, системная адресная поддержка. Отдельные меры — для семей участников СВО.
Сергей Кириенко отметил, что юбилей — это дань уважения истории освобождения региона и возможность показать, как сегодня живет Калининградская область. Денис Мантуров подчеркнул, что наследие программы должно быть масштабным и осязаемым, для этого привлекаются крупные компании — на заседании подписали соглашения с «Росатомом», «Сбером», «Реновой» и АФК «Система».
Татьяна Голикова добавила, что несмотря на санкции, регион демонстрирует экономическую устойчивость, а главное богатство области — люди, которые восстановили ее после войны и продолжают делать западный форпост России территорией стабильности и благополучия.
Алексей Беспрозванных поблагодарил федеральный центр и партнеров за совместную работу и отметил, что по ряду объектов финансирование пока не найдено. «Рассчитываем при поддержке федеральных коллег и крупных корпораций найти необходимые решения. Уверен, что к 85-летию Калининградской области мы в полной мере увидим результат этой большой общей работы», — сказал губернатор.