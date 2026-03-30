При виде этого блюда муж чуть не захлебнулся слюной: кулинары поделились рецептом хрустящих зраз с сюрпризом внутри

Зразы — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь. Главная особенность этой котлеты — начинка из варёного яйца, сыра, грибов и т.д. На гарнир обычно подают тушёные овощи, рис, гречку или макароны. Разбираемся, как готовить хрустящие снаружи и сочные внутри зразы.
Ингредиенты.
фарш из свинины и говядины — 500 г; яйца — 4 шт; сыр «Российский» — 150 г; репчатый лук — 200 г; белый хлеб — 100 г; молоко — 200 мл; панировочные сухари — 1 упаковка; растительное масло — 1−2 ст. л; соль, перец — по вкусу.
Приготовление.
Яйца отварить вкрутую или «в мешочек». Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Пару кусков батона нарвать на мелкие кусочки и замочить в молоке.
Немного отжать хлеб и смешать его с мясом, добавить приправы и лук. Набрать лепёшку фарша, положить немного натёртого сыра (можно выбрать любой сорт, который хорошо плавится) и варёное яйцо. Затем завернуть начинку и сформировать котлету.
Обвалять котлеты в панировочных сухарях и положить на застеленный бумагой противень швом вниз. Запекать при 180 в течение 40−45 минут или обжарить в сковороде на растительном масле.
