Правительство оказывает всестороннюю поддержку некоммерческим проектам

Весной в коворкинг-центрах некоммерческих организаций (НКО) пройдут бесплатные консультации и курсы повышения квалификации. 30 марта председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала «Вечерней Москве» о проекте «НКО Лаб» подробнее.
— Екатерина Вячеславовна, проект «НКО Лаб» объединил более 70 тысяч горожан. Кто эти люди и почему они приходят в проект?
— Перед НКО стоит много конкретных задач: как грамотно составить заявку и выиграть грант, сдать отчетность вовремя, запустить рекламную акцию, выстроить работу команды. Этими вопросами в НКО занимаются разные специалисты — бухгалтеры, юристы, смм-менеджеры и многие другие. У каждого своя зона ответственности, свой пул задач, но объединяет одно: им нужна не общая теория, а готовые решения, которые можно взять и сразу применить. «НКО Лаб» дает прикладное обучение: к нам приходят с задачей, а уходят с готовым алгоритмом действий.
— Как проект помогает НКО?
— Все зависит от запроса. Курсы повышения квалификации, вебинары, практикумы — это база, где сотрудники НКО получают актуальные знания и инструменты. Следующий уровень — консультационная поддержка, которая позволяет разобрать конкретную ситуацию с юристом, бухгалтером, фандрайзером. Мы понимаем, что одной консультации часто недостаточно, особенно когда вопросы системные. Поэтому запустили наставничество — серию из десяти индивидуальных встреч с экспертом. Это уже глубокая работа: вместе с наставником выстроить процессы в организации, внедрить изменения, следить за результатом. Поэтому можно сказать, что проект помогает НКО становиться устойчивее в долгосрочной перспективе.
— Какие мероприятия пройдут весной и чему конкретно научатся участники?
— Весенний сезон мы сформировали, опираясь на прямые запросы участников. Будут и курсы повышения квалификации, и вебинары, и единые дни консультаций. Для тех, кто хочет освоить бухгалтерию в НКО с нуля, пройдет курс «Бухгалтерский учет в НКО для начинающих». Программа из пяти занятий охватит все ключевые темы: организацию бухгалтерского учета, учет расчетов и целевого финансирования и приносящей доход деятельности, а также особенности заполнения отчетности. Курс подойдет и начинающим бухгалтерам, и руководителям НКО, которые хотят разбираться в финансах своей организации.
Помимо этого, проведем курс повышения квалификации «Управление командой проекта». Участники познакомятся с практическими инструментами управления: как поддерживать вовлеченность сотрудников, предотвращать конфликты в коллективе и создавать правильную рабочую атмосферу. Программа включает четыре очных занятия, по окончании выдается удостоверение установленного образца.
С 31 марта запускаем видеокурс «Эффективное управление НКО. Базовый видеокурс». Участников ждут пять видеозанятий, которые можно смотреть в любое удобное время. Темы занятий — от стратегии НКО до PR-продвижения.
Также на весну запланирована серия занятий, посвященных различным актуальным темам, затрагивающим работу НКО.
— Эксперты проекта — кто они? Проводите ли вы их отбор и по каким критериям?
— Все эксперты «НКО Лаб» — практикующие профессионалы, которые сами работают в некоммерческом секторе, ведут проекты. Отбор идет по нескольким критериям.
Во-первых, реальный опыт работы в своем направлении. Во-вторых, мы смотрим, насколько человек может давать не просто общую теорию, а помогать с конкретными ситуациями, разбирать кейсы участников. В-третьих, важна обратная связь от аудитории: мы внимательны к пожеланиям и запросам слушателей. С 2016 года мы привлеки больше 270 экспертов к проекту.
— Какие еще возможности дают коворкинг-центры для некоммерческих организаций Москвы?
— Проект «НКО Лаб» — один из ключевых сервисов по поддержке НКО, но не единственный. Сегодня в Москве в разных округах работает 13 коворкинг-центров с бесплатными услугами для полноценной поддержки некоммерческих проектов. Команды НКО могут забронировать пространство под свои встречи, работу, мероприятия для благополучателей. Воспользоваться полиграфическими услугами и напечатать раздаточную продукцию на свои события. А также получить помощь в организации мероприятий, информационную поддержку. Все это бесплатно. Доступ к возможностям коворкингов открывается после заключения соглашения о сотрудничестве.
Фактически коворкинг-центры для НКО — это единая инфраструктурная база: здесь можно и работать, и получать необходимые сервисы, а также развиваться самому и развивать свои социальные проекты.
ДОСЬЕ.
Екатерина Вячеславовна Драгунова родилась в Москве. Окончила бакалавриат Российского университета дружбы народов по специальности «Философия», затем — магистратуру по политологии. Получила степень кандидата искусствоведения. С 2018 года занимает должность главы Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Отмечена благодарностью президента РФ «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».