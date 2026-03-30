Би-би-си провела сокращения в «короне» британского телевещания

Британская телерадиокомпания Би-би-си сократит команду, отвечавшую за освещение главных событий государственного масштаба, таких как похороны королевы Елизаветы II и восшествие на престол Карла III. Об этом сообщает The Telegraph.
Речь идет о команде BBC Studios Events, состоявшей из шести человек. Теперь в ней осталась лишь журналистка Клэр Попплуэлл, курировавшая освещение телеканалом свадеб принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а также принца Гарри и Меган Маркл в 2018-м.
Остальная часть команды будет переведена на фриланс, то есть сотрудничество журналистов с Би-би-си будет продолжено в качестве внештатных сотрудников.
«Они буквально являются короной британского вещания», — отметил один из источников газеты The Times. Он назвал решение о сокращениях «недальновидным» и сказал, что руководство телекомпании никогда не пошло бы на такие меры, если бы это касалось Английской премьер-лиги.
Источники в Букингемском дворце, передает Telegraph, обеспокоены последствиями сокращения численности команды для освещения событий, связанных с королевской семьей.
Би-би-си при этом заявляет, что качество прямых трансляций телеканала останется «неизменно высоким».
Telegraph пишет, что корпорация столкнулась с финансовым кризисом и планирует сократить свой годовой бюджет более чем на 500 млн фунтов стерлингов.
9 марта портал The Media Copilot сообщил о волне увольнений в ряде мировых СМИ в начале 2026 года. Издание со ссылкой на исследование Mediabistro указало, что в редакциях наблюдается ухудшение показателей поискового трафика из-за обзоров Google с использованием искусственного интеллекта. Это проводит к сокращению репортерского блока, а также корректорских отделов.
Кроме BBC сокращения, по данным британского отраслевого журнала Press Gazette, провели Washington Post, CBS News, The Observer, Axios, CNBC, The Sun, Vox Media, The Wall Street Journal и Politico.
