Губернатор Дрозденко развеял миф мошенников о введении режима ЧС в Ленобласти

По словам Дрозденко, распространяемая информация — дело рук мошенников, которые рассылают поддельные документы по электронным адресам юрлиц и физлиц. На фейковых фотографиях фигурируют реквизиты совершенно другого постановления — о создании комиссии по разработке территориальной программы ОМС.
«Оснований для введения в Ленинградской области режима чрезвычайной ситуации нет», — написал он.
27 марта Дрозденко сообщал, что область переведена в режим повышенной готовности из-за интенсивных атак беспилотников. Тогда он отмечал, что правительство и профильные комитеты работают круглосуточно, чтобы оперативно ликвидировать возможные ЧС совместно с МЧС и Леноблпожспасом. Однако вводить режим ЧС, подчеркнул губернатор, оснований нет.
Ранее сообщалось, что в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Ограничения действуют с 22:00 29 марта и распространяются только на жилые дома, социальные учреждения и промышленные объекты, пострадавшие от ударов.
