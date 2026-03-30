Губернатор Дрозденко развеял миф мошенников о введении режима ЧС в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг слухи о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Дрозденко, распространяемая информация — дело рук мошенников, которые рассылают поддельные документы по электронным адресам юрлиц и физлиц. На фейковых фотографиях фигурируют реквизиты совершенно другого постановления — о создании комиссии по разработке территориальной программы ОМС.

«Оснований для введения в Ленинградской области режима чрезвычайной ситуации нет», — написал он.

27 марта Дрозденко сообщал, что область переведена в режим повышенной готовности из-за интенсивных атак беспилотников. Тогда он отмечал, что правительство и профильные комитеты работают круглосуточно, чтобы оперативно ликвидировать возможные ЧС совместно с МЧС и Леноблпожспасом. Однако вводить режим ЧС, подчеркнул губернатор, оснований нет.

Ранее сообщалось, что в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Ограничения действуют с 22:00 29 марта и распространяются только на жилые дома, социальные учреждения и промышленные объекты, пострадавшие от ударов.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
