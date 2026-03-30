Движение по Зеленскому съезду откроют и снова закроют 31 марта

Дополнительная инспекция с участием специалистов администрации Нижегородского района, управления инженерной защиты Нижнего Новгорода и специалистов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета проведена на склоне Зеленского съезда 30 марта. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале МАХ.
Было принято решение о принудительном спуске незакрепленного грунта.
«Работы с привлечением альпинистов и спецтехники проводились в течение дня и продолжатся ночью, чтобы с 5:00 31 марта возобновить движение транспорта на съезде», — рассказал мэр.
По его словам, движение будет организовано с частичными ограничениями: на подъёме выставят боновые ограждения.
А 31 марта, ориентировочно в 22:00, движение повторно закроют для окончательной зачистки склона, уточнил Юрий Шалабаев.
Напомним, оползень на Зеленском съезде случился 27 марта.