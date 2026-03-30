В Москве на площадке Национального центра «Россия» Алексей Беспрозванных представил программу подготовки и проведения 80-летия Калининградской области. Как сообщает пресс-служба правительства, программа обновления региона предполагает более 500 проектов, в событийной программе — свыше 450 мероприятий. По словам губернатора, были учтены более 90% предложенных жителями инициатив.
Самым заметным юбилейным объектом должен стать филиал Национального центра «Россия». Его хотят построить на территории 12 га, где раньше стоял Дом советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч кв. м. Филиал сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год. Также в планах создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 га.
В проект комплексного благоустройства городских пространств также включены Центральный парк в Калининграде, реконструкция стадиона «Балтика» с сохранением исторического наследия и развитием спортивной функции, перезапуск Янтарной мануфактуры.
Особое внимание во время юбилея власти уделят социальной поддержке ветеранов становления Калининградской области.
Как отметил Алексей Беспрозванных, изменения коснутся всех 22 муниципалитетов региона, которые отражены в программе инфраструктурных преобразований «80−85», разработанной совместно с жителями.
В программу вошли также строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, возведение пляжеудерживающих и берегоукрепляющих сооружений, обновление городского транспорта.
Общий объем финансирования составляет не менее 30 миллиардов рублей ежегодно, в том числе порядка 7 миллиардов рублей — на благоустройство территорий в муниципальных образованиях.
Заседание оргкомитета провели в понедельник, 30 марта при участии первого зама руководителя администрации президента Сергея Кириенко и первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова, зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, министров.