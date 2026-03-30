Суточный рекорд тепла в Москве для 31 марта может обновиться

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Суточный рекорд тепла в Москве для 31 марта может обновиться во вторник, максимальная температура для этого дня составляет 17,2 градуса и была установлена в 2007 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области — до плюс 20 градусов, а суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может обновиться.

«Максимум сегодняшнего дня в столице составил плюс 17,1 градуса, так что рекорд 2007 года, составляющий для сегодняшнего дня плюс 17,5 градусов, устоял. Следующий заход на рекорд попробует предпринять завтра — рекорд тепла для 31 марта составляет плюс 17,2 градуса и установлен в 2007 году — ожидаемая температура — плюс 16 — плюс 18 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.