Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидация последствий атаки БПЛА ВСУ на Таганрог продолжается

Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что пострадавшим и семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Ликвидация последствий атаки БПЛА ВСУ на Таганрог продолжается. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным региональных властей, пострадавшую женщину направили в ожоговый центр в Ростов. Пациентка находится в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что пострадавшим и семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Создан оперативный штаб. Работает комиссия по оценке ущерба. В границах пострадавших домов введён локальный режим ЧС. Сапёры завершили работу, опасные предметы вывезены и будут обезврежены. В результате атаки повреждены 16 многоквартирных и 51 частный дом, а также десять машин. Повреждена школа № 26. После окончания каникул учащихся временно переведут в другие учреждения.

Газоснабжение в селе Николаевка Неклиновского района, где была повреждена газовая труба, восстановлено.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше