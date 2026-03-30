Ликвидация последствий атаки БПЛА ВСУ на Таганрог продолжается. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
По данным региональных властей, пострадавшую женщину направили в ожоговый центр в Ростов. Пациентка находится в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что пострадавшим и семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
Создан оперативный штаб. Работает комиссия по оценке ущерба. В границах пострадавших домов введён локальный режим ЧС. Сапёры завершили работу, опасные предметы вывезены и будут обезврежены. В результате атаки повреждены 16 многоквартирных и 51 частный дом, а также десять машин. Повреждена школа № 26. После окончания каникул учащихся временно переведут в другие учреждения.
Газоснабжение в селе Николаевка Неклиновского района, где была повреждена газовая труба, восстановлено.