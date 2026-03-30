Более 400 ИТ-специалистов собрала в Калининграде конференция «АмберКонф»

Во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде прошла масштабная конференция «АмберКонф», собравшая свыше 400 программистов, разработчиков и.

Источник: Kaliningradnews

дизайнеров. Организатором выступило АНО «Цифровое развитие» при поддержке регионального министерства цифровых технологий и связи.

На тематических площадках обсуждали развитие проектов в сфере игровой разработки, влияние маркетинга на ИТ-продукты, современные угрозы информационной безопасности и внедрение искусственного интеллекта в стартапах. В рамках конференции прошли любительские соревнования по киберспорту в дисциплине Counter-Strike и выставка молодых калининградских художников, работающих в сфере ИТ и игровой индустрии.

Министр цифровых технологий и связи региона Марат Фатхуллин отметил, что «АмберКонф» проводится второй раз и востребована у профессионального сообщества. Это эффективная площадка для открытого диалога и формирования мощного регионального ИТ-сообщества.

В Калининградской области работают 155 аккредитованных ИТ-компаний. В конце 2024 года ввели реестр ИТ-стартапов, который позволяет молодым компаниям получить аккредитацию в Минцифры России и пользоваться федеральными мерами поддержки.

В 2025 году при поддержке министерства и фонда «Мой бизнес» создан кластер информационных технологий, объединяющий 30 ИТ-компаний. В его экосистеме реализуются совместные проекты, образовательные программы, хакатоны и профессиональные встречи.