Более 400 ИТ-специалистов собрала в Калининграде конференция «АмберКонф»

дизайнеров. Организатором выступило АНО «Цифровое развитие» при поддержке регионального министерства цифровых технологий и связи.
На тематических площадках обсуждали развитие проектов в сфере игровой разработки, влияние маркетинга на ИТ-продукты, современные угрозы информационной безопасности и внедрение искусственного интеллекта в стартапах. В рамках конференции прошли любительские соревнования по киберспорту в дисциплине Counter-Strike и выставка молодых калининградских художников, работающих в сфере ИТ и игровой индустрии.
Министр цифровых технологий и связи региона Марат Фатхуллин отметил, что «АмберКонф» проводится второй раз и востребована у профессионального сообщества. Это эффективная площадка для открытого диалога и формирования мощного регионального ИТ-сообщества.
В Калининградской области работают 155 аккредитованных ИТ-компаний. В конце 2024 года ввели реестр ИТ-стартапов, который позволяет молодым компаниям получить аккредитацию в Минцифры России и пользоваться федеральными мерами поддержки.
В 2025 году при поддержке министерства и фонда «Мой бизнес» создан кластер информационных технологий, объединяющий 30 ИТ-компаний. В его экосистеме реализуются совместные проекты, образовательные программы, хакатоны и профессиональные встречи.