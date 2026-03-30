СМИ: Мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье

Мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Мытищах. Еще 22 марта 43-летний пациент почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появилась сыпь на теле, увеличились лимфоузлы. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
— Он сообщил, что проживает с 45-летним мужчиной. Его забрали в ту же больницу. В настоящее время проводится расследование, выявляются контакты заболевшего, — говорится в публикации.
Новый случай заражения оспой обезьян 24 марта также выявили в Санкт-Петербурге. Инфицированного доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Специальный лабораторный анализ подтвердил, что тот заразился именно оспой обезьян.
Еще 30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего москвича, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. Медики в Домодедовской больнице диагностировали мужчине обезьянью оспу. Позже с подозрением на это же заболевание госпитализировали жителя Подмосковья. Всего под наблюдением врачей находилось трое человек.
Первого пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», выписали 15 февраля. Спустя два дня из медицинского учреждения выписали второго пациента, а 25 февраля — третьего. Академик РАН Геннадий Онищенко тогда рассказал, что появление оспы обезьян в России характерно для такого сезона из-за недостатка ультрафиолета, который является природным дезинфектантом.