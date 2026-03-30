СМИ: Мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье

Еще 30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего москвича, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. Медики в Домодедовской больнице диагностировали мужчине обезьянью оспу. Позже с подозрением на это же заболевание госпитализировали жителя Подмосковья. Всего под наблюдением врачей находилось трое человек.