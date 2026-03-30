Как операторы дронов и реактивная артиллерия работают вместе на СВО

В Харьковской области операторы БПЛА «Суперкам» находят площадки запуска беспилотников, а реактивная артиллерия группировки «Север» бьет по ним почти сразу после подтверждения цели.
Ночь в приграничье наступает быстро и плотно. После заката лесополосы в Харьковской области будто теряют очертания, дорога темнеет, поля сливаются в одно большое пространство, и только экран станции управления продолжает светиться ровным холодным светом. Именно в такие часы, когда обычному взгляду уже не за что зацепиться, для расчета БПЛА «Суперкам» начинается самая важная работа. Старший оператор с позывным «Пугач» говорит: ночью птицу почти не видно и не слышно, а противник, напротив, становится заметнее. Любое движение, любая суета в посадке, любой силуэт, который днем растворился бы в зелени, в темноте выдает себя быстрее. За одну удачную ночь иногда удается сделать больше, чем за несколько дневных вылетов.
Борт у расчета новый, современный, как говорит старший расчета с позывным «Согут», уже успевший показать себя в работе. Дальность полета позволяет уходить глубоко, туда, где противник считает себя скрытым, а система смены частот и режим уклонения помогают проходить даже в условиях активного противодействия.
— Сейчас ведем разведку, ищем живую силу, технику противника, места запуска БПЛА, — говорит старший расчета «Согут». — Работаем на этом борту уже больше недели, и пока все получается удачно.
Беспилотник противника выдает маршрут, человек выдает себя движением, техника — теплом и ритмом работы. Иногда приходится часами вести цель, собирая картину по мелочам. Иногда, напротив, все понятно сразу: виден взлет, видна посадка, видно, как к аппарату подбегает человек, забирает его и пытается исчезнуть. В таком случае, объясняет оператор, тянуть нельзя: пока будет идти повторная проверка, расчет просто сменит позицию, и удар придется уже по пустому месту.
Связь между теми, кто видит цель, и теми, кто ее уничтожает, здесь давно стала не просто рабочей, а необходимой.
— Это самое важное условие результата: взаимодействие идет со многими подразделениями, в том числе с реактивщиками, и, как только цель обнаружена, доклад уходит наверх, а дальше система уже включает всех, кто нужен для удара, — говорит «Согут».
Операторы БПЛА, артиллеристы, расчеты других средств поражения работают не разрозненно, а в одном ритме. В командных пунктах идет прямая трансляция объективного контроля, и это позволяет не ждать длинных согласований там, где промедление может стоить нового налета на приграничье.
Когда расчет БМ-21 «Град» выходит на позицию, разговоров становится меньше. Здесь уже не до длинных объяснений. Каждый знает свое место, свою последовательность действий, свои секунды. Цель, обнаруженная в ходе воздушной разведки, к этому моменту уже не набор координат, а вполне конкретный вражеский узел: площадки запуска беспилотников, пункт управления, укрытия, откуда по приграничью отправляли аппараты.
По словам офицера батареи, расход боекомплекта определяется задачей: где-то нужен полный пакет, где-то достаточно части, 10 или 12 реактивных снарядов. Но когда речь идет о подтвержденной цели, по которой необходимо отработать наверняка, реактивная артиллерия не оставляет противнику времени на исправление ошибки.
Залп «Града» всегда производит одно и то же впечатление: сначала короткая, почти резкая команда, затем огонь, рвущий темноту, дрожь воздуха, и пакет направляющих буквально за несколько секунд выпускает все, что было в нем заложено.
В этом и состоит сегодняшняя фронтовая работа группировки войск «Север» — в постоянном, будничном соединении разведки и огня. Пока один борт идет в темноте над лесополосами, другой расчет уже держит связь и ждет подтверждения. Пока в командном пункте следят за прямой трансляцией, реактивщики проверяют машину и готовятся к выходу. А когда все срабатывает, еще одна площадка запуска БПЛА перестает существовать, еще один маршрут вражеских дронов обрывается, еще один участок приграничья получает хотя бы немного больше тишины.
КСТАТИ.
Supercam («Суперкам») — серия российских беспилотников самолетного (модели S150, S350) или вертолетного (X4E) типа. Могут находиться в воздухе порядка 4,5 часа и передавать данные на расстояние до 100 километров. Отличаются возможностью быстрой замены элементов, вроде камер и тепловизоров, и наличием автопилота.