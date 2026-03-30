Как операторы дронов и реактивная артиллерия работают вместе на СВО

Ночь в приграничье наступает быстро и плотно. После заката лесополосы в Харьковской области будто теряют очертания, дорога темнеет, поля сливаются в одно большое пространство, и только экран станции управления продолжает светиться ровным холодным светом. Именно в такие часы, когда обычному взгляду уже не за что зацепиться, для расчета БПЛА «Суперкам» начинается самая важная работа. Старший оператор с позывным «Пугач» говорит: ночью птицу почти не видно и не слышно, а противник, напротив, становится заметнее. Любое движение, любая суета в посадке, любой силуэт, который днем растворился бы в зелени, в темноте выдает себя быстрее. За одну удачную ночь иногда удается сделать больше, чем за несколько дневных вылетов.