Нижегородцам сказали подробности организации движения по Зеленскому съезду

Мэрия Нижнего Новгорода рассказала подробности организации движения по Зеленскому съезду.
Напомним, что Зеленский съезд перекрыли 27 марта после схода земли. Никто не пострадал. С тех пор городские власти отслеживали состояние участка. 30 марта провели дополнительную инспекцию с участием специалистов администрации Нижегородского района, Нижегородского государственного строительного университета, управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода.
По совету экспертов приняли решение о принудительном спуске незакрепленного грунта. Для этого привлекли альпинистов. Им также помогала спецтехника. Работы проводились 30 марта и продолжатся ночью. Это позволит открыть движение уже 31 марта в 05:00.
Однако автомобилистов предупреждают о частичных ограничениях движения. Также 31 марта в 22:00 движение повторно перекроют для окончательной очистки склона. после этого проезд будет открыть окончательно.