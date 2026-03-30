Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам сказали подробности организации движения по Зеленскому съезду

Зеленский съезд перекрыли 27 марта после схода грунта.

Мэрия Нижнего Новгорода рассказала подробности организации движения по Зеленскому съезду.

Напомним, что Зеленский съезд перекрыли 27 марта после схода земли. Никто не пострадал. С тех пор городские власти отслеживали состояние участка. 30 марта провели дополнительную инспекцию с участием специалистов администрации Нижегородского района, Нижегородского государственного строительного университета, управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода.

По совету экспертов приняли решение о принудительном спуске незакрепленного грунта. Для этого привлекли альпинистов. Им также помогала спецтехника. Работы проводились 30 марта и продолжатся ночью. Это позволит открыть движение уже 31 марта в 05:00.

Однако автомобилистов предупреждают о частичных ограничениях движения. Также 31 марта в 22:00 движение повторно перекроют для окончательной очистки склона. после этого проезд будет открыть окончательно.