Вечерний @Калининград: памятник вождю, мечты и реалии Славска, день пернатых

29 марта в Калининградском зоопарке отметили День птиц. Программа включала множество интересных мероприятий как для взрослых, так и для юных гостей учреждения. В течение всего дня работала выставка птичьих гнёзд, яиц и перьев, а также фотовыставка «Из жизни птиц» фотопроекта «О свободных и независимых», подготовленная фотографами калининградского клуба «День фотографа». Для всех желающих прошли «птичьи» мастер-классы, каждый участник которых унёс домой своего собственного голубя и аиста. Киперы и экскурсоводы провели интерактивную экскурсию «Кругосветное птицепутешествие» с показательным кормлением хищных птиц. Все, кто удачно прошёл квест-игру «Птица года — 2026», получили небольшие призы от зоопарка. Завершилась программа «страусиными бегами». «День птиц считаем успешно отпразднованным, а весну 2026 окончательно наступившей», — отметили в зоопарке. В этом убедилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.