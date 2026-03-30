Ледяная вода, железные нервы: как команда МЧС по Калининграду показала себя на соревнованиях

Суббота 28 марта на базе БФУ им. Канта стала настоящим испытанием для сильнейших спасателей. Здесь прошел чемпионат по водно-спасательному многоборью, где команда Главного управления МЧС России по Калининградской области проверяла себя на скорость, выносливость и координацию. Соперники дали бой ожесточенный — каждая секунда шла в счет, но наши ребята показали характер и слаженно работали со снаряжением при транспортировке условного пострадавшего.