Маршрут автобуса «Минск — Логойск» получит дополнительную остановку

«С 6 апреля 2026 года на автобусном маршруте № 461 Минск — Логойск (через Зеленый сад) появится новый остановочный пункт — “Поворот на Беланы”», — рассказали в «Миноблавтотрансе».
Как отметили в компании, остановка будет обслуживать пассажиров в обоих направлениях, что значительно улучшит транспортную доступность для местных жителей и дачников.
Актуальное расписание движения можно будет найти на специализированных онлайн-платформах и в мобильном приложении «Транспорт BY».
В «Миноблавтотрансе» порекомендовали пассажирам учитывать эти изменения при планировании своих поездок, особенно в первые дни после обновления маршрута.