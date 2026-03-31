Маршрут автобуса «Минск — Логойск» получит дополнительную остановку

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Дополнительная остановка появится на автобусном маршруте Минск — Логойск, сообщили в «Миноблавтотрансе».

Источник: Sputnik.by

«С 6 апреля 2026 года на автобусном маршруте № 461 Минск — Логойск (через Зеленый сад) появится новый остановочный пункт — “Поворот на Беланы”», — рассказали в «Миноблавтотрансе».

Как отметили в компании, остановка будет обслуживать пассажиров в обоих направлениях, что значительно улучшит транспортную доступность для местных жителей и дачников.

Актуальное расписание движения можно будет найти на специализированных онлайн-платформах и в мобильном приложении «Транспорт BY».

В «Миноблавтотрансе» порекомендовали пассажирам учитывать эти изменения при планировании своих поездок, особенно в первые дни после обновления маршрута.