Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу

Экс-капитан сборной России и бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился своим прогнозом относительно исхода чемпионата мира по футболу 2026 года. Он назвал сборную Франции главным претендентом на победу, отметив, что команда Дидье Дешама обладает сильнейшим составом среди всех участников турнира.
— Я вообще за Францию на последних мундиалях болею. Но видишь, они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом по составу, мне кажется, сильнее Франции нет, — заявил Аршавин.
Спортсмен также признался, что восхищается игрой испанской сборной. Он отметил, что их традиционная «тики-така» эволюционировала в более атакующий, «играющий с воротами» футбол.
— Думаю, что выиграет европейская сборная, — добавил экс-форвард в интервью YouTube-каналу Fonbet.
Сборная Франции, являющаяся одним из фаворитов, на групповом этапе ЧМ-2026 сразится с Сенегалом и Норвегией. Четвертый участник группы определится позднее. На прошлом мундиале, в 2022 году, французы дошли до финала, где в напряженном поединке уступили Аргентине в серии пенальти, а в 2018 году завоевали чемпионский титул, обыграв Хорватию.