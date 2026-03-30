Россиянина госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, он не был за рубежом

В Подмосковье госпитализирован россиянин, который может быть болен оспой обезьян. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, мужчина не выезжал за границу — таким образом, он заразился в России.
Как отмечается, 43-летний житель Мытищ почувствовал себя плохо 22 марта. Он страдал от высокой температуры, сыпи на теле и увеличения лимфоузлов. Но в больницу обратился только спустя неделю — 30 марта.
В настоящее время ведется расследование. Выявляются контакты пострадавшего, в больницу доставлен его знакомый.
Ранее новые случаи оспы обезьян в России выявлялись у людей, которые недавно были за границей.
Стоит напомнить, что оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается высыпаниями на теле, увеличением лимфатических узлов, лихорадкой и интоксикацией. Большинство людей полностью выздоравливает, но у некоторых болезнь протекает в тяжелой форме и может закончиться летальным исходом.
Как ранее писал KP.RU, оспа обезьян передается только при очень тесном, близком контакте. Также теоретически возможно заражение через предметы, на которые попал вирус от больного. По данным некоторых исследований возбудитель может оставаться жизнеспоспособным на поверхностях до 15 суток.