Орбан заявил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принципиально не пользуется смартфоном, чтобы исключить возможность прослушки. В интервью венгерскому порталу Ot он пояснил, что у него есть только кнопочный телефон Nokia, но даже его он не берет на заседания Совета ЕС. По словам политика, он единственный премьер-министр из 27 в ЕС, у которого полностью отсутствуют средства связи, через которые возможна прослушка.
Виктор Орбан также прокомментировал обвинения газеты Washington Post в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто, которого якобы подозревали в передаче содержания заседаний ЕС Москве.
«Когда я услышал, что его обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху», — признался премьер. Он объяснил, что на большинстве встреч присутствуют смартфоны, и информация становится известна заинтересованным сторонам в ту же минуту. А поддерживать связь с главами МИД важных для Венгрии стран, включая Россию, США, Китай и Турцию, по словам Орбана, — прямая обязанность его министра, на что тот уполномочен.
Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует смартфон с заклеенной камерой. По информации Clash Report, такая мера безопасности позволяет снизить риск скрытой съемки и слежки в помещениях стратегического и государственного значения.