В Таганроге после пересчёта увеличилось число пострадавших от БПЛА домов

В Таганроге обновили данные о последствиях воздушной атаки: повреждено больше домов, чем сообщалось ранее. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь озвучил скорректированные сведения о последствиях массированной воздушной атаки в Таганроге.
Как выяснилось после пересчёта, количество повреждённых зданий оказалось выше, чем указывалось в первых сводках. Если изначально сообщалось о 12 многоквартирных и 27 частных домах, то по уточнённым данным разрушения зафиксированы уже в 16 многоквартирных и 51 частном доме. При этом число повреждённых автомобилей осталось прежним: пострадали 10 машин.
Трагическим итогом атаки стала гибель одного жителя Таганрога, ещё восемь человек получили ранения.
Власти принимают необходимые меры для устранения последствий инцидента. В городе продолжает работу оперативный штаб, в границах пострадавших домов введён режим ЧС. Жителям повреждённых зданий предоставляют места в пунктах временного размещения, параллельно работает комиссия по оценке ущерба.