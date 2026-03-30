Российские гимнастки отметили поддержку зрителей на этапе КМ в Софии

СОФИЯ, 30 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Спортсменки сборной России по художественной гимнастике назвали невероятными впечатления от этапа Кубка мира в Софии и отметили теплую поддержку зрителей. Об этом гимнастки рассказали, отвечая на вопросы ТАСС.
Россиянки на этапе Кубка мира в Софии завоевали две золотые и две серебряные награды. Российские спортсменки заняли первое место в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами и выиграли турнир в многоборье. Также сборная России заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами. В индивидуальных упражнениях с обручем серебро завоевала София Ильтерякова.
«Впечатления от турнира невероятные, мы рады, что здесь выступили, — сказала Алина Русанова. — Нам очень радостно, что у нас все получилось и публика очень тепло нас поддерживала. Всегда есть над чем работать, были ошибки и потери, так что будем активно продолжать работать над артистизмом, техникой, совершенствоваться. Внимательно посмотреть соревнования не удалось, мы были заняты здесь своим делом, готовились и выступали».
«Было очень приятно выступить, это был для нас первый и очень важный международный турнир, мы рады, что все получилось. Будем готовиться к новым состязаниям, а сегодня немного отдохнем», — отметила Екатерина Тимошенко.
По решению Международной федерации гимнастики российские и белорусские спортсменки могут выступать на турнирах под эгидой организации только в нейтральном статусе.