Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские гимнастки отметили поддержку зрителей на этапе КМ в Софии

Спортсменки назвали невероятными впечатления от турнира.

СОФИЯ, 30 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Спортсменки сборной России по художественной гимнастике назвали невероятными впечатления от этапа Кубка мира в Софии и отметили теплую поддержку зрителей. Об этом гимнастки рассказали, отвечая на вопросы ТАСС.

Россиянки на этапе Кубка мира в Софии завоевали две золотые и две серебряные награды. Российские спортсменки заняли первое место в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами и выиграли турнир в многоборье. Также сборная России заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами. В индивидуальных упражнениях с обручем серебро завоевала София Ильтерякова.

«Впечатления от турнира невероятные, мы рады, что здесь выступили, — сказала Алина Русанова. — Нам очень радостно, что у нас все получилось и публика очень тепло нас поддерживала. Всегда есть над чем работать, были ошибки и потери, так что будем активно продолжать работать над артистизмом, техникой, совершенствоваться. Внимательно посмотреть соревнования не удалось, мы были заняты здесь своим делом, готовились и выступали».

«Было очень приятно выступить, это был для нас первый и очень важный международный турнир, мы рады, что все получилось. Будем готовиться к новым состязаниям, а сегодня немного отдохнем», — отметила Екатерина Тимошенко.

По решению Международной федерации гимнастики российские и белорусские спортсменки могут выступать на турнирах под эгидой организации только в нейтральном статусе.