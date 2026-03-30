Вьетнамку затянуло в измельчитель древесины

Жительница Вьетнама, 41-летняя Чан Тхи Лань погибли во время работы на лесопилке. Несчастный случай произошел, когда Лань трудилась на конвейерной ленте, подающей древесину в измельчитель.
Вьетнамка стояла близко к машине, в какой-то момент потеряла равновесие и упала прямо в работающий механизм. Ее крик услышала коллега, которая немедленно бросилась на помощь, но, несмотря на все усилия, не смогла спасти Чан Тхи Лань.
У погибшей остались муж и трое детей. Местные власти и общественные организации выразили соболезнования семье и оказали им финансовую поддержку в размере 17 миллионов донгов (около 56 тысяч рублей), передает Need to Know.
Другой случай произошел в бразильском Манаусе, где во время установки рождественской ели погиб рабочий. Кконструкция высотой более 23 метров упала в момент, когда ее поднимал автокран. В результате один рабочий погиб, а второй получил ранения.
Ранее рабочий из Аризоны Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения. Трагедия произошла в Тусоне: мужчина оказался раздавлен бетономешалкой. Начальник обнаружил тело под машиной и вызвал спасателей, но помочь пострадавшему было невозможно.