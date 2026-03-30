«Радиостанция Судного дня» передала два новых слова

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах.

В понедельник, 30 марта, радиостанция «Судного дня» порадовала любителей конспирологии новыми сообщениями. В эфире УВБ-76 прозвучали новые загадочные слова, о чем сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Отмечается, что в 14:15 можно было удивиться сообщению «Срезовак». А в 15:40 озадачиться от слова «Гуаносляб».

Также до этого в эфире звучало загадочное «Шейх».

Как ранее писал KP.RU, радиостанция «Судного дня» в четверг, 26 марта, вышла в эфир и выдала тюремный жаргон. Это произошло на фоне новостей о том, что США и Иран намерены говорить о мире.

Напомним, радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и относится к военным радиостанциям. Она стала известной благодаря тому, что передавала преимущественно короткий жужжащий звук, из-за чего получила прозвище «Жужжалка». Также она передает зашифрованные сообщения, которые складываются в непонятные слова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше