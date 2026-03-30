Белый дом: США хотят рассматривать каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу

Ранее KP.RU сообщал, что к берегам Кубы прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», на котором находилось 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно стало первым, которое доставило нефть на остров за последние три месяца на фоне объявленной США антикубинской блокады. Тема этой поставки поднималась между Москвой и Вашингтоном в ходе контактов сторон.