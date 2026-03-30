Белый дом: США хотят рассматривать каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу

США будут рассматривать решения о допуске нефтяных танкеров на Кубу в каждом случае отдельно.

Источник: Комсомольская правда

США планируют рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Повторю: в настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — сообщила она.

Левитт подчеркнула, что сейчас на Кубу будет направляться больше танкеров с нефтью, поскольку в политике, предусмотренной в отношении санкций, не произошло никаких изменений.

Ранее KP.RU сообщал, что к берегам Кубы прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», на котором находилось 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно стало первым, которое доставило нефть на остров за последние три месяца на фоне объявленной США антикубинской блокады. Тема этой поставки поднималась между Москвой и Вашингтоном в ходе контактов сторон.

