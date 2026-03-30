Минпромторг обновил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь

Минпромторг обновил перечень автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 29 марта.

Минпромторг обновил перечень автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 29 марта.

В новом списке теперь содержатся 573 модели, в то время как в прошлом году их было 555. В частности, в перечень вошли 305 автомобилей со средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 моделей, цена которых превышает 15 миллионов рублей.

К уже известным премиальным маркам, таким как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, добавились новые: Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank, говорится в документе.

В прошлом году список налога на роскошь пополнили Aito М9 Extended Range, Li Xiang L9 4WD Max, Seres M9, внедорожник Tank 700 в двух комплектациях, гибридный Voyah Dream EVR, Zeekr 009, Byd Yangwang U8 Deluxe Edition, Hongqi H9, M-Hero и другие дорогие модели.

До этого стало известно об одном послаблении для водителей: в России подготовили и направили в правительство законопроект, согласно которому для автолюбителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог.