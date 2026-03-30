Минпромторг обновил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь

Минпромторг обновил перечень автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 29 марта.
В новом списке теперь содержатся 573 модели, в то время как в прошлом году их было 555. В частности, в перечень вошли 305 автомобилей со средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 моделей, цена которых превышает 15 миллионов рублей.
К уже известным премиальным маркам, таким как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, добавились новые: Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank, говорится в документе.
В прошлом году список налога на роскошь пополнили Aito М9 Extended Range, Li Xiang L9 4WD Max, Seres M9, внедорожник Tank 700 в двух комплектациях, гибридный Voyah Dream EVR, Zeekr 009, Byd Yangwang U8 Deluxe Edition, Hongqi H9, M-Hero и другие дорогие модели.
До этого стало известно об одном послаблении для водителей: в России подготовили и направили в правительство законопроект, согласно которому для автолюбителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог.