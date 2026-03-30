В Ростове-на-Дону не нашли нарушений в качестве питьевой воды

Вода надлежащего качества поступает в многоквартирные дома.

Качество питьевой воды в Ростове‑на‑Дону соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщила министр жилищно‑коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своём Telegram‑канале.

По словам главы ведомства, в городе организован непрерывный контроль качества воды на всех этапах от забора до поступления в систему водоснабжения жилых домов. Эту работу выполняет гарантирующий поставщик. Компания усилила мониторинг состояния воды в реке Дон и проводит ежечасные проверки в городской сети. Полученные данные подтверждают: питьевая вода безопасна и отвечает установленным нормам.

В качестве примера министр привела результаты исследований, проведённых с 18 по 25 марта в нескольких жилых комплексах. Все ключевые показатели остались в пределах допустимых значений.

В Водоканале уточнили, что вода надлежащего качества поступает в многоквартирные дома, но возможные проблемы могут быть связаны с состоянием внутридомовых сетей. Ответственность за их обслуживание лежит на управляющих организациях, которым необходимо регулярно проводить промывку и техническое обслуживание труб.

Антонина Пшеничная напомнила жителям, что при обнаружении некачественных коммунальных услуг можно подать жалобу на управляющую организацию либо обратиться в отдел по защите прав потребителей ФАС.