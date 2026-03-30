Огромное «кладбище вампиров» нашли возле деревни в Польше

Археологи во время работ в деревне Пень на территории Куявско-Поморского воеводства в Польше сделали поразительную находку на сельском кладбище XVII века. Свыше 20 лет группа под руководством Дариуша Полинского из Университета Николая Коперника исследует эту местность, и кладбище, где покоятся останки около 100 местных жителей, оказалось настоящей сокровищницей для историков.
Особое внимание ученых привлекло аномальное количество так называемых могил отверженных — как минимум 12 захоронений, которые, по мнению исследователей, свидетельствуют об особом отношении к этим людям при жизни и после смерти. Одной из самых впечатляющих находок стала могила женщины в возрасте 30−50 лет. На ее руке и левой стороне туловища были обнаружены камни.
Исследование показало, что женщина страдала от сифилиса на поздней стадии. Эта болезнь в XVII веке вызывала сильный страх и недоверие. Из-за связанных с недугом изменений во внешности ее могли подозревать в вампиризме. Камни, уложенные таким образом, по мнению археологов, служили своего рода «магическим замком», призванным предотвратить ее «воскрешение» и нападение на живых.
Подобный «защитный ритуал» местные применили и к другим захоронениям. Могила мальчика по имени Владимир, также засыпанная камнями, вероятно, свидетельствует о страхе односельчан перед тем, что он мог навредить им после смерти. Камни были обнаружены и на могиле 25-летней беременной женщины. Особый интерес представляет захоронение 60-летней местной жительницы: крупные камни были вдавлены в землю вокруг ее головы.
Полинский отметил, что подобные захоронения встречаются и на других польских кладбищах, но в деревне Пень их количество поразительно велико. Археолог пояснил, что в XVII веке продолжался малый ледниковый период, жизнь в Европе была тяжелой и голодной, шли затяжные войны и бушевали эпидемии. Так как люди не знали причин болезней, их часто считали признаком того, что заболевший «якшается с нечистой силой» либо сам является вампиром или демоном, передает Nauka w Polsce.
