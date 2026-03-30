Царукян намерен страховать бой Топурии и Гэтжи на турнире UFC в Белом доме

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян планирует выступить в роли резервного бойца на турнире организации в Белом доме. Комментарий Царукяна приводит журналист Ариэль Хельвани на своей странице в X.
Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня, когда свое 80-летие отметит президент США Дональд Трамп. Чемпионский пояс в легком весе в главном поединке вечера оспорят испанец Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи.
«Я собираюсь тренироваться и быть в форме, — сказал Царукян. — Если что-то случится в главном бою вечера в Белом доме, я ворвусь в октагон и буду драться. Если нет, то объявят о моем следующем бое после поединка Топурии против Гэтжи».
«Я не буду гонять вес, буду держать его на уровне на случай, если мне позвонят за 4−5 дней до турнира. Скорее всего, я встречусь с победителем. Возможны несколько вариантов развития событий, но это может быть к лучшему», — добавил боец.
Топурии 29 лет, на его счету 17 побед и ни одного поражения. В поединке за титул чемпиона UFC в легком весе Топурия в июне 2025 года нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. В декабре испанец временно отказался от защиты титула из-за угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, спортсмен заявил, что не собирается проводить защиту титула до апреля 2026 года. В январе Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе.