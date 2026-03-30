Царукян намерен страховать бой Топурии и Гэтжи на турнире UFC в Белом доме

Топурии 29 лет, на его счету 17 побед и ни одного поражения. В поединке за титул чемпиона UFC в легком весе Топурия в июне 2025 года нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. В декабре испанец временно отказался от защиты титула из-за угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, спортсмен заявил, что не собирается проводить защиту титула до апреля 2026 года. В январе Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе.