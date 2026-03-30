Амарал назвал лучший из несостоявшихся трансферов «Спартака»

Фернандешу 23 года, он является воспитанником аргентинской «Бока Хуниорс», в составе которой выиграл Кубок Диего Марадоны (2021) и Суперкубок Аргентины (2022). В 2024 году игрок перешел в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии, спустя год подписал контракт с «Байером». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за германский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.