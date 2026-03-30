Амарал назвал лучший из несостоявшихся трансферов «Спартака»

ТАСС, 30 марта. Аргентинский полузащитник германского футбольного клуба «Байер» Эсекьель Фернандеш является лучшим по потенциалу из футболистов, трансферы которых в московский «Спартак» не состоялись при бывшем спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал Амарал.
Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.
«Эки Фернандеш был очень близок к тому, чтобы перейти в “Спартак”, — ответил бывший спортивный директор клуба на вопрос о лучшем несостоявшемся трансфере красно-белых.
Фернандешу 23 года, он является воспитанником аргентинской «Бока Хуниорс», в составе которой выиграл Кубок Диего Марадоны (2021) и Суперкубок Аргентины (2022). В 2024 году игрок перешел в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии, спустя год подписал контракт с «Байером». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за германский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.
В составе сборной Аргентины Фернандеш дебютировал в 2024 году. На счету игрока четыре матча за национальную команду и один гол.