Амарал назвал лучший из несостоявшихся трансферов «Спартака»

Амарал работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

ТАСС, 30 марта. Аргентинский полузащитник германского футбольного клуба «Байер» Эсекьель Фернандеш является лучшим по потенциалу из футболистов, трансферы которых в московский «Спартак» не состоялись при бывшем спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал Амарал.

«Эки Фернандеш был очень близок к тому, чтобы перейти в “Спартак”, — ответил бывший спортивный директор клуба на вопрос о лучшем несостоявшемся трансфере красно-белых.

Фернандешу 23 года, он является воспитанником аргентинской «Бока Хуниорс», в составе которой выиграл Кубок Диего Марадоны (2021) и Суперкубок Аргентины (2022). В 2024 году игрок перешел в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии, спустя год подписал контракт с «Байером». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за германский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Аргентины Фернандеш дебютировал в 2024 году. На счету игрока четыре матча за национальную команду и один гол.