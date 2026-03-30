В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «В Хогвартс я не попал»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьера первого в России документального сериала о людях с невербальным аутизмом «В Хогвартс я не попал» прошла в кинотеатре «Художественный», передает корреспондент ТАСС. Проект выйдет на онлайн-платформах Chill, Okko, Premier и Start 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
В рамках премьеры состоялось открытие центра поддержки детей с невербальным аутизмом «Хогвартс». Также прошел мини-концерт группы «Сироткин», которая исполнила саундтрек сериала. Голосами героев в сериале стали Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев, Алексей Онежен, Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова. Проект реализован кинокомпанией «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«Миссия ИРИ в проекте очень небольшая — просто поддержать ту прекрасную инициативу, которую вы придумали и пришли с ней к нам на конкурс. Я хочу всех поздравить с тем, что то, что сейчас творилось в фойе, этот ажиотаж, он гораздо круче, чем на премьере любого серьезного коммерческого голливудского фильма. Спасибо всем, кто сегодня пришел и поддержал — чем больше будет таких проектов, тем лучше для нашего общества, мы становимся более серьезными и более здоровыми», — сказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ), глава Общественного совета при Минцифры РФ Алексей Гореславский.
Генеральный продюсер сериала Жан Просянов отметил, что в проекте удалось реализовать все задуманное. «Мне кажется, мы реализовали замысел на все 200%, и я не стесняюсь это говорить. Я благодарю всю команду, всех, кто работал над проектом: бэк-офис, продакшн, аниматоров. Мы стараемся, чтобы наши фильмы были валидными, настоящими, и за экспертную поддержку я хочу поблагодарить Екатерину Мень — ее Центр проблем аутизма оказал нам помощь с точки зрения статистики, данных, проблематики этого вопроса», — сказал он.
Автором идеи и креативным продюсером выступил Семен Шомин, брат которого вдохновил его на проект и стал одним из героев сериала. «Я и мечтать не мог в апреле 2023 года, когда мне позвонила мама и дрожащим голосом сказала, что мой брат “вышел на связь”, раньше он только стучал и не разговаривал, а я сказал просто: “Вау”, потому что не мог ничего больше сказать. Я мечтать не мог о том, что это “вау” услышат, если не весь мир, то миллионы зрителей по всей стране», — поделился он.
ТАСС — генеральный информационный партнер проекта.