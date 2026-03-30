Минское «Динамо» вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (17-я и 87-я минута). У проигравших отличился Никита Гусев (23). Арбитры дважды отменяли взятия ворот: на 4-й минуте у минского «Динамо», на 23-й — у «Динамо» из Москвы.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу минчан, они первыми вышли в следующий раунд плей-офф. В четвертьфинале минское «Динамо» сыграет с одной из команд из Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» стало вторым в турнирной таблице Западной конференции, московское «Динамо» — седьмым.
Минское «Динамо» во второй год подряд вышло в ¼ финала плей-офф КХЛ, что является повторением лучшего результата команды. Московское «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина, в прошлом сезоне бело-голубые дошли до полуфинала, где уступили челябинскому «Трактору» (1−4 в серии).