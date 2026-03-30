Politico: Зеленский предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива

Зеленский заявил, что Украина может оказать содействие в разблокировке Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США помощь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает издание Politico.

«Мы подняли этот вопрос, потому что он болезненный для всего мира.. Они знают, что могут полагаться на наш опыт в этой области, и мы подробно обсудили это», — приводит источник слова Зеленского.

В материале отмечается, что украинская сторона якобы обладает системными решениями, которые могут использоваться для защиты морских районов воздушного пространства. По словам Зеленского, они могут быть применены в акватории.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в цинизме. По словам дипломата, глава киевского режима отправляет своих якобы экспертов по дронам в зону Персидского залива, несмотря на ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше