В Таганроге учеников пострадавшей школы № 26 хотят перевести в другое здание. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова после осмотра пострадавших объектов.
Решение может быть принято после технического обследования сооружения, получившего серьёзные повреждения. В своих соцсетях мэр пояснила, что обследование здания школы проведут в ближайшее время. По его результатам примут решение о переводе учебного процесса в другое помещение — это позволит детям продолжить занятия в безопасных условиях.
Светлана Камбулова также рассказала, что экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА с утра 30 марта, специалисты оценивают нанесённый ущерб. На основе заключений экспертов будет сделан вывод о состоянии зданий и определены размеры компенсаций.
Напомним, что в результате происшествия в Таганроге пострадали школа, многоквартирные и частные дома, а также десять автомобилей. Повреждения получили три предприятия. Трагические последствия инцидента — гибель одного человека. Ещё восемь горожан обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.