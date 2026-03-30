Академик Железняков прокомментировал загадочную болезнь астронавта на МКС

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков прокомментировал инцидент на МКС, из-за которого в середине января экстренно эвакуировали весь экипаж миссии Crew-11. Причиной досрочного возвращения на Землю стали проблемы со здоровьем у 59-летнего астронавта NASA Майкла Финка, который внезапно потерял способность говорить.
Вечером 7 января во время подготовки к выходу в открытый космос Финк почувствовал, что не может произнести ни слова. Приступ длился около 20 минут, боли и удушья он не испытывал. С помощью аппарата УЗИ на станции удалось исключить сердечный приступ, а полное обследование на Земле не выявило никаких отклонений.
— Сколько ни изучай человеческий организм, он остается «землей неизведанной», да и влияние космических факторов еще нуждается в изучении. Наверняка в будущем еще случится что-то новое и неожиданное, — заявил Железняков.
Эксперт подчеркнул, что такие случаи не должны становиться препятствием для освоения космоса. По его словам, исключить подобное на Луне или Марсе нельзя, но необходимо идти на осознанный риск, иначе человечество навсегда останется на Земле, передает KP.ru.
В январе космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю. Среди других членов экипажа Crew-11 — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.
До этого космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонни Кима эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после их возвращения с МКС.