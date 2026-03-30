Три перевозящие топливо в Европу танкера изменили маршрут в Атлантике

Три судна, перевозившие дизельное топливо в европейском направлении, изменили траекторию движения в Атлантике. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным Vortexa и информации систем отслеживания судов, в последние недели в США загрузили дизельное топливо три танкера: Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6. Все они направлялись в Европу: Minerva Vaso и Grand Ace 6 следовали в Амстердам, а Aliai — к Гибралтару.
Уточняется, что затем все три судна неожиданно сменили траекторию движения в Атлантическом океане. В настоящее время Grand Ace 6 держит путь к Ломе, тогда как два остальных танкера направляются в юго-восточном направлении.
Как ранее писала The New York Times, по распоряжению властей США нефтяной танкер из РФ сможет пройти к берегам Кубы.