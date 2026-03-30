Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три перевозящие топливо в Европу танкера изменили маршрут в Атлантике

Танкер с дизельным топливом Grand Ace 6 направляется к Ломе.

Источник: Комсомольская правда

Три судна, перевозившие дизельное топливо в европейском направлении, изменили траекторию движения в Атлантике. Об этом пишет Bloomberg.

«Танкеры, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили курс в Атлантическом океане», — говорится в сообщении.

Согласно данным Vortexa и информации систем отслеживания судов, в последние недели в США загрузили дизельное топливо три танкера: Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6. Все они направлялись в Европу: Minerva Vaso и Grand Ace 6 следовали в Амстердам, а Aliai — к Гибралтару.

Уточняется, что затем все три судна неожиданно сменили траекторию движения в Атлантическом океане. В настоящее время Grand Ace 6 держит путь к Ломе, тогда как два остальных танкера направляются в юго-восточном направлении.

Как ранее писала The New York Times, по распоряжению властей США нефтяной танкер из РФ сможет пройти к берегам Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше