«Свершилась история!»: Израиль объявил, что принял закон о смертной казни для террористов

Израильский парламент утвердил закон о смертной казни для террористов.

Израильский парламент принял законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

«Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль», — написал министр в соцсети X.

По данным телерадиокомпании Kan, исполнение приговора будет осуществляться через повешение. Законопроект был одобрен в третьем, окончательном чтении 62 голосами из 120 депутатов Кнессета. Среди сторонников закона был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее в Иране казнили двух участников протестов, произошедших в январе. По данным иранских СМИ, их обвиняли в связи с террористической деятельностью. Обвиняемые занимались сбором разведывательной информации о стратегически важных объектах, организовывали безопасные укрытия и принимали участие в подготовке атак.