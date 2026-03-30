«Свершилась история!»: Израиль объявил, что принял закон о смертной казни для террористов

Израильский парламент принял законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
«Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль», — написал министр в соцсети X.
По данным телерадиокомпании Kan, исполнение приговора будет осуществляться через повешение. Законопроект был одобрен в третьем, окончательном чтении 62 голосами из 120 депутатов Кнессета. Среди сторонников закона был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее в Иране казнили двух участников протестов, произошедших в январе. По данным иранских СМИ, их обвиняли в связи с террористической деятельностью. Обвиняемые занимались сбором разведывательной информации о стратегически важных объектах, организовывали безопасные укрытия и принимали участие в подготовке атак.