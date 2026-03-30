Концерт Газманова, выпускной «Янтарные паруса» и ещё 450 мероприятий: Беспрозванных представил программу 80-летия области

Среди ключевых событий — фестиваль «Русская Балтика» с патриотическим концертом Олега Газманова, а также международный Форум портовых городов, который объединит города России и стран БРИКС. Впервые в регионе для выпускников школ проведут фестиваль «Янтарные паруса». Центральным спортивным событием станут X Российско-Китайские летние молодёжные игры, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Одним из самых ярких проектов станет трёхдневное шоу, которое пройдёт в Калининграде с 3 по 5 июля, основной площадкой для его проведения выбрана «Ростех Арена», на главной сцене которой пройдут концерты и представления.