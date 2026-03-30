«Катастрофичная ошибка»: Иран призывает Ближний Восток не попасть в ловушку Киева

МИД Ирана призывает Ближний Восток не позволить Зеленскому обобрать регион.

Источник: Комсомольская правда

Иран надеется, что страны Ближнего Востока не поддадутся на призывы Киева о помощи в обороне. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана — весьма катастрофичная ошибка и просчет. Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку», — цитирует дипломата телеканал SNN.

Багаи добавил, что Владимир Зеленский пытается воспользоваться ситуацией и обобрать страны Ближнего Востока, посещая их в разгар конфликта.

Ранее британский политолог Даниэль Леви заявил, что страны ЕС беспокоятся о том, что Белый дом может переключить внимание с украинского кризиса на войну с Ираном. Зеленский пытается добиться от Запада квоты на поставки оружия. Он утверждает, что конфликт в Иране может повлиять на поставки систем ПВО Киеву.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
