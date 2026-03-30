«Катастрофичная ошибка»: Иран призывает Ближний Восток не попасть в ловушку Киева

Ранее британский политолог Даниэль Леви заявил, что страны ЕС беспокоятся о том, что Белый дом может переключить внимание с украинского кризиса на войну с Ираном. Зеленский пытается добиться от Запада квоты на поставки оружия. Он утверждает, что конфликт в Иране может повлиять на поставки систем ПВО Киеву.