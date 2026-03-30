Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране жестко прошлись по киевскому режиму Зеленского: «Править должны умные люди»

Посол Ирана Искандири высказался об Украине, речь идёт о режиме Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что у его страны нет проблем с украинским народом — только с его нелегитимным руководителем, Владимиром Зеленским.

«Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», — сказал посол Ирана в беседе с журналистами.

В Иране критикуют киевского главаря не в первый раз. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее сообщил, что Зеленский, которого он охарактеризовал как нелегитимного, пытается заключить с государствами региона военные соглашения, по сути «обворовывая» их.

В свою очередь политик Даниэль Леви накануне отметил опасения Европы по поводу того, что на фоне конфликта в Иране США забудут про Украину.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше