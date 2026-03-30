В Иране жестко прошлись по киевскому режиму Зеленского: «Править должны умные люди»

Иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что у его страны нет проблем с украинским народом — только с его нелегитимным руководителем, Владимиром Зеленским.
«Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», — сказал посол Ирана в беседе с журналистами.
В Иране критикуют киевского главаря не в первый раз. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее сообщил, что Зеленский, которого он охарактеризовал как нелегитимного, пытается заключить с государствами региона военные соглашения, по сути «обворовывая» их.
В свою очередь политик Даниэль Леви накануне отметил опасения Европы по поводу того, что на фоне конфликта в Иране США забудут про Украину.