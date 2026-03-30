Подросток расстрелял учительницу в американской школе

В американском городе Булверде (штат Техас) 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в офисе шерифа округа Комал.
По данным полицейских, учительница с огнестрельным ранением была доставлена в больницу Сан-Антонио. Нападавший скончался на месте. Дополнительная информация не приводится.
В этот же день учащийся одной из школ небольшого города Сан-Кристобал аргентинской провинции Санта-Фе открыл стрельбу в здании учебного заведения. Предположительно, нападавшему около 15 лет. Сейчас известно по крайней мере об одной жертве — 13-летнем мальчике. По словам очевидцев, агрессор крикнул «сюрприз» и открыл огонь.
12 марта мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет. Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.