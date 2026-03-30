Вашингтон назвал предполагаемую дату сделки с Ираном: остаются считанные дни

Вашингтон рассчитывает на заключение сделки с Тегераном не позднее 6 апреля. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет по истечении этого 10-дневного периода», — сказала она на регулярном брифинге.
Ранее хозяин Белого дома сделал серьезное заявление в адрес Тегерана. По словам Трампа, если Иран не выполнит требования США, то страна попросту исчезнет. Тогда же американский глава добавил, что иранская сторона, мол, передаст США 20 танкеров с нефтью, что является «новым подарком» со стороны Ирана.