Вашингтон назвал предполагаемую дату сделки с Ираном: остаются считанные дни

Белый дом хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон рассчитывает на заключение сделки с Тегераном не позднее 6 апреля. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналисты попросили Ливитт прокомментировать пост президента США Дональда Трампа. Он писал о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Пресс-секретарь пояснила, что за этот срок глава администрации США «хочет заключить сделку».

«Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет по истечении этого 10-дневного периода», — сказала она на регулярном брифинге.

Ранее хозяин Белого дома сделал серьезное заявление в адрес Тегерана. По словам Трампа, если Иран не выполнит требования США, то страна попросту исчезнет. Тогда же американский глава добавил, что иранская сторона, мол, передаст США 20 танкеров с нефтью, что является «новым подарком» со стороны Ирана.

