Lancet: после инсульта мозг может молодеть в некоторых зонах

Учёные выявили необычное явление: после инсульта отдельные участки мозга могут демонстрировать признаки, характерные для более «молодого» состояния. Это открытие указывает на способность мозга адаптироваться к повреждениям, перераспределяя функции и активность. Результаты исследования были представлены в научном журнале The Lancet Digital Health.
В рамках работы были изучены МРТ более 500 пациентов из десятков исследовательских центров в разных странах. С применением методов искусственного интеллекта специалисты рассчитали так называемый «возраст мозга», сравнивая биологическое состояние тканей с фактическим возрастом человека.
Анализ показал, что в зоне поражения наблюдается ускоренное старение, тогда как в противоположном полушарии фиксируется обратный эффект — признаки «омоложения».
Наиболее выраженные изменения выявлены в областях, отвечающих за внимание, планирование и координацию движений. Учёные считают, что речь идёт не о полном восстановлении, а о компенсаторных процессах, когда неповреждённые участки берут на себя дополнительные функции.
дальнейшем исследователи планируют отслеживать динамику этих изменений, чтобы создать более точные и персонализированные методы реабилитации.
